La Juventus che si presenterà domani sera al Bentegodi per la sfida col Verona sarà in emergenza piena. Andrea Pirlo non si è nascosto nella conferenza stampa di oggi, l'ha detto chiaramente alla vigilia del match: "Non recupererà nessuno". Ahia. Grande traffico nell'infermeria bianconera, con ben sei giocatori indisponibili; sette considerando anche lo squalificato Danilo. Insomma, per arrivare a 23 convocati l'allenatore ha dovuto fare i salti mortali, pescando molto dall'Under 23 di Lamberto Zauli.



