Your browser does not support iframes.









di Francesco Guerrieri

Il mercato invernale non regalato mai grandi botti in casa Juventus. Quest'anno a infiammarlo ci ha pensato Dejan Kulusevski, il talento classe 2000 che i bianconeri si sono assicurati con uno scatto negli ultimi giorni col quale hanno anticipato la tanta concorrenza. Oggi visite mediche e firme, ma il futuro è ancora tutto da decidere: dopo aver preso il cartellino dall'Atalanta, ora bisognerà mettersi d'accordo col Parma per capire se portarlo subito alla Juve o lasciarlo in prestito fino a fine stagione.



Sfoglia la gallery per vede quali sono, stagione per stagione, gli acquisti di gennaio della Juventus nell'ultimo decennio (nel 2016 e 2018 non ci sono stati giocatori in entrata)