"A distanza di 3 anni dal 3 giugno 2017, serata in cui in Piazza San Carlo a Torino, in occasione della Finale di Champions League fra Juve e Real Madrid, una serata di calcio si trasformò in una tragedia, la Juventus ha partecipato alla commemorazione delle due vittime di quella notte, Erika Pioletti e Marisa Amato".



Comincia così il comunicato ufficiale apparso oggi, 3 giugno 2020, sul sito della Juventus per ricordare le vittime della tragedia di Piazza San Carlo. E prosegue raccontando la cerimonia odierna: "La cerimonia si è tenuta nel Cortile d’Onore di Palazzo Civico, alla presenza della Sindaca Chiara Appendino, dei famigliari, dei rappresentanti delle istituzioni (il Prefetto Claudio Palomba, il Vicario del Questore di Torino Carmine Rocco Grassi, il Commissario Capo della Polizia di Stato e portavoce del Questore Sara Pistilli, il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Sicari) e dell’Associazione “Quelli di…Via Filadelfia. La Juventus ha testimoniato la sua vicinanza con la deposizione di una composizione floreale".