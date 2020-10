4









Da un grande potere derivano grandi responsabilità. Tutti conoscono la frase iconica di Spider-Man, con cui lo zio Ben ha benedetto la vita da supereroe di Peter Parker. Applicata ai personaggi di spicco della realtà, ci si aspetta che diano l’esempio a tutti, dal bambino all’adulto. Forse oggi queste persone si sono sentite tradite da Cristiano Ronaldo, che rabbioso per non poter sfidare la sua nemesi di sempre Messi a causa della continua positività al Covid-19, si è lasciato sfuggire un commento sui social, poi cancellato, sull’inutilità del tampone: “PCR IS BULLSHIT”, ovvero il tampone oro-faringeo è una “cazzata”. Il fenomeno portoghese della Juventus non è stato perdonato, ed è stato ampiamente criticato da altre persone di rilievo e non solo.



