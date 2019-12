Your browser does not support iframes.

La Juve sale a +3 tre sull'Inter grazie alla vittoria contro la Sampdoria a Marassi e fa festa sui social. Da Buffon a Dybala, solo sorrisi in casa bianconera in attesa della Supercoppa contro la Lazio in programma domenica in Arabia Saudita. La Joya si limita a un emoticon e due hashtag, il portiere lancia un messaggio forte e chiaro a tutto il campionato. Poi arrivano i messaggi di Aaron Ramsey, Blaise Matuidi, Leonardo Bonucci e tutti gli altri, compresi Merih Demiral e Cristiano Ronaldo.



Sfoglia la gallery in aggiornamento per vedere i messaggi social dei giocatori bianconeri