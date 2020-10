1









C'è chi ne ha approfittato per malignare, chi invece ne ha soltanto riso. A causare una rapida ascesa nei trend topics è un errore di Rai Sport: nel condividere la notizia sui 7 calciatori bianconeri che hanno rotto la bolla del JHotel, il nome di Buffon è diventato 'Buffone'. E giù a ridere, come se non fosse la battuta più vecchia del mondo. "Gianluigi Buffone in tendenza perché non abbiamo bidoni dell'immondizia al posto del cuore e finalmente lo chiamiamo come si chiama", scrive una tifosa interista; in difesa, tanti juventini: "Gianluigi Buffone in tendenza e io vado con la mente all'estate di 14 anni fa: piazzetta centrale di un paesino disperso della Croazia; maxischermo per la partita dell'Italia con telecronaca in croato: Buffone, Zambrotto e il mio preferito: Pirla".



