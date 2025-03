Da Bremer-Gatti a Kalulu-Kelly: Thiago Motta verso l'ennesima coppia di difesa diversa, tutti i cambi in stagione

AFP or licensors

Da Bremer-Gatti a Kalulu, Veiga e Kelly: Thiago Motta cambia ancora la coppia di centrali

Alla fine anche Federico Gatti potrebbe alzare bandiera bianca; il centrale italiano ha riportato un affaticamento muscolare e da due giorni si allena a parte. Gatti è stato fin qui il giocatore più utilizzato daed era anche l'unico che in tutti questi mesi di emergenza continua in difesa, è sempre stato presente. Domani sarà la giornata decisiva per capire se potrà essere presente per il big match contro l'Atalanta in programma domenica sera anche se le chance si riducono.



Juventus, tutte le coppie di difesa che hanno giocato in stagione

Bremer-Gatti

Bremer-Kalulu

Kalulu-Danilo

Gatti-Danilo

Gatti-Kalulu

Kalulu-Locatelli (in Coppa Italia)

Gatti-Renato Veiga

Gatti-Kelly

Kalulu-Kelly?

Per fortuna di Thiago Motta e della Juventus,che dopo aver fatto uno spezzone con il Verona è pronto a riprendersi la maglia da titolare. Tutto lascia pensare che il francese sarà schierato dall'inizio, ma con chi? Se fosse confermata l'assenza di Gatti, ci sarebbero due opzioniQuest'ultimo ha ripreso a lavorare con il gruppo ed è pienamente recuperato. In ogni caso, sembra sempre più probabile che la Juve giocherà con la nona coppia di difesa differente in stagione. Un numero davvero alto e che fa capire l'emergenza che ha dovuto affrontare la squadra in questi mesi.Se c'è qualcosa che spesso non viene cambiato in una squadra è la coppa di centrali in difesa, che ha bisogno di meccanismi memorizzati a memoria. Per i tanti infortuni non è stato possibile anche se non tutte le scelte fatte, soprattutto ad inizio stagione, sono state conseguenza delle assenze.che ha giocato le prime gare stagionali. Il brasiliano, prima di farsi male e saltare il resto della stagione, è stato in coppia anche con Kalulu.Dopo l'infortunio di Bremer, Thiago ha cambiato senza dare continuità, almeno per un po'. Prima l'utilizzo di Danilo insieme a Kalulu, poi l'ex capitano bianconero con Gatti. Tentativi però non riusciti e che sono costati punti. Ed ecco allora che la Juve ha ritrovato un po' di solidità con Kalulu-Gatti, che il tecnico non ha più tolto fino all'infortunio del francese., che si è preso il suo posto accanto all'ex Frosinone, e poi Kelly, che a sua volta ha giocato da centrale nelle ultime partite per l'assenza di Veiga. Insomma, cambi continui, molti obbligati, che potrebbero portare la Juve a giocare una delle sfide più delicate della stagione con la nona coppia diversa.