In questi giorni il tema delle vittorie della Juventus sul Milan è particolarmente di attualità. Ma oggi, 9 gennaio, è anche una ricorrenza storica. Due volte infatti la Juve ha incontrato i rossoneri in questa data, e in entrambe le occasioni li ha battuti. La prima volta in campionato nel 1938: al Comunale, allora denominato Benito Mussolini, fu 2-0 firmato Monti-Borel. La seconda in Coppa Italia in tempi molto più recenti, nel 2013: quarti di finale, vantaggio Milan di El Shaarawy, immediato pareggio Giovinco, 2-1 decisivo di Vucinic ai supplementari.