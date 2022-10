La panchina di Bonucci contro il Monza, i percorsi di recupero di Pogba e Chiesa e tanti spunti in vista della partita di domani sera contro il Bologna. Come di consueto é stata una conferenza stampa ricca, quella di Massimiliano Allegri oggi in vista della ripresa del campionato dopo la sosta.



Qui di seguito, un video estratto della conferenza, gentilmente concesso da Juventus.