La Juventus ha iniziato il nuovo corso targato Andrea Pirlo con una vittoria per 5-0 nell'amichevole alla Continassa contro il Novara. Un match deciso dalle reti di Ronaldo, Ramsey, Pjaca e doppietta di Portanova. Su Instagram dopo la partita sono spuntate già le reazioni di alcuni giocatori bianconeri (arancioneri per l'occasione). C'è Leonardo Bonucci che ha pubblicato due foto col messaggio "Minuti nelle gambe e idee di gioco". Poi Aaron Ramsey, marcatore oggi: "Bello essere di nuovo in campo". Poi il gallese ha coinvolto in una story Luca Pellegrini, che l'ha a sua volta ricondivisa. Lo stesso ha fatto con McKennie e Ronaldo, con l'americano a ricondividere. Post IG anche per Manolo Portanova, autore di una doppietta: "Minuti nelle gambe, concentrati per la nuova stagione". Su Twitter invece Douglas Costa ha pubblicato una foto con la consueta emoji del fulmine, perfetta espressione della sua qualità tecnico-atletica.

