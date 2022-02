Chi gioca contro il Sassuolo? Allegri ha perso Giorgio Chiellini per infortunio durante l'ultima gara con il Verona e ora va verso la Coppa Italia, che si giocherà domani, preparando la sfida attentamente. Come riporta Tuttosport, il tecnico "sopperirà all’assenza del suo capitano schierando probabilmente la coppia Bonucci (al rientro) - De Ligt (in ballo con Rugani) nel cuore della difesa anti-Sassuolo, completata da De Sciglio e Pellegrini (in ballottaggio con Alex Sandro), davanti a Perin, il portiere di Coppa Italia. In mezzo si va verso il ritorno di Locatelli e McKennie tra i titolari, mentre tra Zakaria, Rabiot e Arthur il tecnico individuerà il terzo centrocampista. In attacco, con l’opzione Cuadrado alto da sfruttare, potrebbe esserci una chance per Kean, con Kaio Jorge che tra un allenamento e un nuovo tatuaggio da esibire al mondo, morde il freno". E Bernardeschi? Se Allegri sceglierà la cautela, Federico tornerà domenica, ma è praticamente pronto.