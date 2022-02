Un po' di ansia e di allarme in casa Juve c'è. Nonostante il sorriso mostrato da Bonucci all'uscita dal JMedical e qualche parola rassicurante di Max Allegri nell'immediato post partita contro il Torino, infatti, la Juve rischia di affrontare l'andata degli ottavi di Champions League in emergenza. Sicuramente out Giorgio Chiellini, alle prese con un problema al polpaccio, ma sono da valutare le condizioni di diversi giocatori.



BONUCCI - Leonardo Bonucci ha svolto nuovi esami strumentali questa mattina per il problema al polpaccio, che l'ha costretto a saltare la gara contro il Torino. Va verso il forfait, perché Max Allegri non vuole rischiarlo in vista degli impegni futuri. Ad affiancare De Ligt, quindi, potrebbe esserci Danilo, al rientro dopo la squalifica in campionato.



DYBALA E RUGANI - Anche Rugani vive una situazione di attesa e di stallo. Si è fermato nel riscaldamento contro il Torino e non dovrebbe avere problemi, ma di sicuro non è al 100%. Domani, stando a quanto raccolto, svolgerà ulteriori esami per capire se e quale infortunio ha riportato. Stessa situazione per Paulo Dybala, che contro il Toro ha disputato una cinquantina di minuti prima di fermarsi. Anche per lui esami nella giornata di domani, a due giorni dalla trasferta di Champions. Non filtra grande ottimismo sul suo impiego al momento, almeno per precauzione, visti i diversi problemi muscolari avuti negli ultimi due anni.