Per il primo big match della stagione vuole esserci a tutti i costi, anche con l'obiettivo di fermare quel Pauloal quale soltanto pochi mesi fa aveva asciugato le lacrime per poi trascinarlo sotto la curva per fargli apprezzare l'ultimo abbraccio dei tifosi bianconeri. Leonardoscalpita. Rimasto precauzionalmente in panchina contro la Sampdoria dopo l'affaticamento al flessore patito all'esordio in campionato, il capitano è pronto a riprendere per mano lanella sfida di sabato contro lacon la speranza di centrare il secondo successo casalingo, dopo il mezzo passo falso di Genova.- Quest'oggi il difensore è tornato ad allenarsi con il resto della squadra, che presto - probabilmente già domani - ritroverà sul campo anche Paul: per il Polpo filtra ottimismo ( QUI L'ARTICOLO ), tanto che si dice che non senta già più dolore dopo la lesione del menisco, ma per il suo rientro in gare ufficiali bisogna attendere almeno qualche altra settimana, forse l'11 settembre quando i bianconeri affronteranno la. Intanto Madama aspetta anche Angel, la cui mancanza si è subito fatta sentire - e in maniera fin troppo evidente - nella sfida di lunedì contro i blucerchiati: i famosi "dieci giorni" citati nel bollettino medico post Juve-Sassuolo scadranno giovedì, giorno in cui sarà nuovamente visitato dallo staff sanitario del. I bianconeri incrociano le dita, il talento del Fideo serve come l'aria.