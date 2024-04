Dopo la straordinaria vittoria contro la Roma all'Olimpico, ilsi trova in una posizione di vantaggio significativo: è ora a +7 rispetto alla Roma e a +8 sull'Atalanta, anche se i primi devono ancora completare gli ultimi minuti della partita contro l'Udinese e la Dea deve recuperare completamente la partita contro la Fiorentina. Ma ciò che è ancora più sorprendente è la possibilità reale di agganciare la Juventus di Allegri.Attualmente, la squadra di Thiago Motta si trova al quarto posto, a soli -2 dai bianconeri che occupano il terzo posto in campionato. Con cinque turni di campionato rimanenti e con lo scontro diretto contro la Juventus in programma al Dall'Ara nella penultima giornata, l'opportunità di conquistare un clamoroso terzo posto alla fine della stagione diventa estremamente concreta. Nonostante il Bologna dia priorità al completamento del proprio percorso, secondo il Carlino, i rossoblù possono aspirare a un grande colpo contro la stessa Juventus che, all'andata, era stata protagonista di episodi sfortunati che avevano penalizzato il Bologna.