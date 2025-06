Da Bologna: due obiettivi per il calciomercato della Juventus

La Juventus comincia a pianificare il mercato estivo per rinforzare la rosa a disposizione di Igor Tudor, e guarda con attenzione in casa Bologna. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, i bianconeri avrebbero messo nel mirino due profili che si sono messi in luce nella scorsa stagione: l’attaccante argentino Santiago Castro, classe 2004, e il difensore centrale olandese Sam Beukema, classe 1998.Il club emiliano valuta complessivamente i due giocatori circa 50 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dalla dirigenza juventina, intenzionata a contenere i costi. Per questo motivo, la trattativa potrebbe includere l’inserimento di contropartite tecniche. Tra i nomi sul tavolo ci sono il giovane Savona e Mbangula, già accostati in passato ai rossoblù, oltre a Fabio Miretti, reduce da una buona stagione in prestito al Genoa.

La Juventus punta a rinforzare il reparto offensivo con un talento come Castro, considerato tra i giovani più promettenti della Serie A, mentre Beukema rappresenterebbe un rinforzo di qualità ed esperienza per la difesa. I contatti tra i due club proseguono: resta da capire se si riuscirà a trovare un'intesa che soddisfi entrambe le parti.