Sono stati nove i giocatori croati nella storia della Juventus: da Simon Sluga a Marko Pjaca, ancora sotto contratto con i bianconeri e in prestito all'Anderlecht in attesa di trovare una soluzione per i prossimi mesi. Tra i più importanti ci sono sicuramente Igor Tudor, Alen Boksic e Mario Mandukic, l'ultimo a lasciare Torino a gennaio scorso per volare in Qatar. Gli altri croati bianconeri sono: Zoran Ban, Robert Jarni, Robert Kovac e Dario Knezevic. Nel video qui sotto le loro migliori giocate.