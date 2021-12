Le Juventus Women hanno vinto tutte le sfide giocate in trasferta in questa edizione della UEFA Women's Champions League. Quella in casa del Vllaznia prima e poi quelle contro Servette e Wolfsburg.- Entrambe le squadre fanno affidamento sulla qualità nel palleggio e hanno percentuali molto alte nella precisione dei passaggi: 79% per la Juve, 84.7% per il Chelsea.Entrambe le squadre hanno subito quattro gol nella fase a gironi di UWCL. Peyraud-Magnin si è resa protagonista di 13 parate, l'estremo difensore delle inglesi sette.- Lisa Boattin è l'unica giocatrice ad aver giocato tutti i minuti con la maglia della Juventus in questa fase a gironi della UWCL e ha anche preso parte a tutte le gare europee della stagione, qualificazioni comprese.Nelle ultime due gare contro il Wolfsburg in UWCL Cristiana Girelli ha segnato due gol (in quella in casa) e causato un autogol (in quella in trasferta). Ha segnato fin qui sei gol nella competizione questa stagione".Le statistiche prepartita di Chelsea-Juve Women, da Juventus.com