Dal sito Juventus.com

Juventus-Fiorentina presenta immagini che hanno il potere di riassumere molto più del singolo momento. Nel caso dell'abbraccio tra Ronaldo e De Ligt vi è addirittura l'intero tabellino dell'ultimo incontro, con il 3-0 determinato da una doppietta di Cristiano e dal sigillo finale di Matthjis. La sfida con i viola tradizionalmente ha regalato non solo gol speciali, ma anche esultanze indimenticabili.

2012-13 MIRKO VUCINIC



Alza il pollice, Vucinic, felice per avere sbloccato un Juventus-Fiorentina che si decide interamente nel primo tempo con l'aggiunta della rete di Matri. Il gol di Mirko è frutto del suo pensiero geniale. Un lancio di Pirlo viene respinto dalla difesa viola. Da fuori area, Mirko stoppa il pallone e sul rimbalzo inventa un tiro-arcobaleno che scavalca Viviano, che pure ha capito per tempo le intenzioni del montenegrino ma non riesce a impedirne la realizzazione perfetta.

2010-11 SIMONE PEPE



La foto è ingannevole, o meglio è del tutto provvisoria perché trascorreranno pochi secondi e Pepe verrà travolto da un gigantesco abbraccio collettivo. Simone è solo, nell'esatto istante successivo al gol, perché ha calciato una punizione indirizzata sul secondo palo, da una posizione decisamente decentrata. Ci sono 6 compagni di squadra ad attendere il suo tiro per una deviazione e invece lui sorprende tutti, a partire dal portiere viola Boruc.

2008-09 CLAUDIO MARCHISIO



Il primo gol nella Juventus meriterebbe una sottolineatura speciale, un'immagine carismatica. A maggior ragione se vale 3 punti in un Juventus-Fiorentina e il pallone da mettere alle spalle del portiere te lo ha servito il tuo idolo, Alessandro Del Piero. E invece, ad anni di distanza, nello scorso aprile a Juventus Tv Claudio Marchisio ha riconosciuto ironicamente una personale inadeguatezza all'importanza del momento: «Quella non la si può definire un’esultanza. In quel momento non capivo nulla, mandavo baci a tutti...».

1999-00 ALESSANDRO DEL PIERO



Diciamo la verità, appena si dice Juventus-Fiorentina scatta nella testa di tutti - e probabilmente non solo dei tifosi bianconeri - l'associazione con Alessandro Del Piero e il suo gol del 1994. In realtà, quello è certamente il più bello e il più importante di sempre, ma di reti ai viola il numero 10 bianconero ne ha realizzate talmente tante da renderla una consuetudine verificatasi sei volte. Ed anche la felicità, fatalmente, pur con gradi differenti, è sempre stata moltissima.

1982-83 ROBERTO BETTEGA



Minuto 19 di Juventus-Fiorentina in tempi di rivalità accesa, visto come le due squadre si sono contese il titolo nel campionato precedente. Un tiro di Bonini – lo riconoscete con il numero 4 mentre alza le braccia al cielo – non viene trattenuto dal portiere Galli. Sulla respinta si avventa Paolo Rossi, raccoglie il pallone e lo serve a Bettega per il più facile dei gol, un tocco praticamente sulla linea di porta. Nella foto Roberto esulta e con lo sguardo va a cercare il suo partner d'attacco per andare ad abbracciarlo.