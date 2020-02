I big alla resa dei conti. La Juve inizia le prime valutazioni quando si entra nel momento clou della stagione, anche se il grosso verrà fatto proprio alla fine e molto dipenderà dai risultati. Ma ci sono già alcuni giocatori sotto esame: in primis, ricorda la Gazzetta dello Sport, Federico Bernardeschi, che in campionato non è titolare dalla sfida alla Lazio del 7 dicembre e in Serie A negli ultimi due mesi ha giocato solo 25', con una sola parentesi positiva, in coppa Italia contro la Roma da mezzala destra. Altri due sono Ramsey e Rabiot, che hanno avuto un inserimento complicato, che non sono entrati nei meccanismi del gioco bianconero. E poi? C’è Douglas Costa, fortissimo e incisivo, ma che ha saltato troppe partite per infortunio negli ultimi due anni. Tutti sotto esame, tutti con qualcosa da farsi "perdonare".