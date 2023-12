La Juventus sta attivamente pianificando il mercato invernale considerando diverse opzioni. Nonostante l'interesse per Teun Koopmeiners, che potrebbe essere un acquisto anticipato per giugno, la squadra non sta rinunciando alle alternative come(Shakhtar),(Borussia Moenchengladbach),(Tottenham), oltre a considerare le possibilità di prestito di Kalvin(City) e Federico(Toronto). Nel frattempo, il desiderio per Domenico(Sassuolo) resta una priorità, mantenendo aperte diverse possibilità per rafforzare la rosa in diverse aree di gioco. La Juventus sembra determinata a esplorare diverse opzioni e a prendere decisioni strategiche per migliorare la squadra.