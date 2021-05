Dopo la finale di Coppa Italia, una schiera di tifosi dell’Atalanta hanno invitato il club a schierare la formazione Primavera contro il Milan, in modo tale da prendersi la vendetta contro la Juventus e condannarla all’Europa League. L’Eco di Bergamo spiega perché è giusto giocarla come una partita qualsiasi: “Non piangere Atalanta, E nessuno si scanserà, a costo di aiutare questa Juve”. Così si legge sul quotidiano, che spiega come Gasperini e squadra debbano perseguire come trofeo il secondo posto in classifica, mai raggiunto nella storia del club.