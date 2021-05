L'ex attaccante di Inter e Atalanta Oliviero Garlini ha svelato a L'Eco di Bergamo le chances della Dea per arrivare tra le prime quattro: "Per centrare la Champions servono 3-4 punti, ma son certo che non avrà problemi, perché gode di una buona condizione fisica e mentale. Se può ambire allo scudetto? Per crescere la squadra di Gasperini ha bisogno di un paio di giocatori di grande qualità. Le delusioni?​ Escluderei dalla corsa Champions la Lazio. Lazio e Juventus hanno deluso quest’anno, non mi aspettavo un’altra crescita così esponenziale dell’Atalanta. Atalanta seconda, davanti a Juve e Napoli”.