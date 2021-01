di Nicola Balice

Quello tra Juve e Sassuolo è uno dei canali di mercato più attivi dell'ultimo decennio. Una sinergia continua, che a partire dalla promozione in serie A del club neroverde nel 2013 ha visto spesso e volentieri degli affari svilupparsi tra la Torino bianconera e Sassuolo. Prestiti, comproprietà, acquisti, cessioni, operazioni in sinergia. Davvero numerosi per un certo periodo, poi viavia la collaborazione si è raffreddata. Questo non toglie che i rapporti siano ottimi e che nuove operazioni potranno andare in scena. L'ultimo colpo? Merih Demiral, acquistato dal Sassuolo e poi girato alla Juve dopo appena sei mesi, affare già impostato al momento dell'arrivo in Italia del turco. Il prossimo? Probabilmente Manuel Locatelli, con la Juve che non lo molla e attende solo il momento giusto per regalarlo ad Andrea Pirlo. Solo guardando la prima squadra sono in ogni caso ben 13 gli affari delineati negli anni tra Juve e Sassuolo.



