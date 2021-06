Brasile e Venezuela hanno dato il via alla Coppa America 2021, la prima senza squadre non sudamericane dal 1991. Nottate in bianco anche per la Juventus, che è uno dei club di Serie A con più giocatori impegnati nella competizione insieme all'Inter; su 26 giocatori del campionato italiano, 4 sono bianconeri: Bentancur, Danilo, Alex Sandro e Cuadrado.



BENTANCUR (URUGUAY) - L'Uruguay di Bentancur è inserito nel gruppo A con Argentina - favorita per la vittoria del girone - Bolivia, Cile e Paraguay. Il centrocampista bianconero è in cerca di riscatto dopo una stagione negativa in un centrocampo a quattro nel quale non si è trovato benissimo. Con l'arrivo di Allegri può rilanciarsi e fare bene come qualche stagione fa, ma la sua rinascita passa dalla Coppa America..



DANILO E ALEX SANDRO (BRASILE) - Il primo è titolare nel debutto della Seleçao contro il Venezuela, il secondo si è accomodato in panchina. Avversari di Cuadrado nel girone dove ci sono anche Ecuador e Perù, le scelte del ct rispecchiano un po' la stagione dei due: Danilo sempre presente nella Juve di Pirlo, che non rinunciava per nessuna ragione al mondo al brasiliano schierandolo anche come mediano; e probabilmente sarà un punto fermo anche per Allegri. Dall'altra parte Alex Sandro, che non ha parlicolarmente brillato sulla fascia sinistra e di fronte a un'offerta importante potrebbe lasciare la Juve in estate.



CUADRADO (COLOMBIA) - E' uno degli intoccabili. Della Juve di Allegri ma anche di quella di Pirlo. Andando indietro nel tempo è sempre la stessa storia: a inizio stagione sembra indietro nelle gerarchie degli allenatori, alla fine diventa un giocatore insostituibile. Merito suo e della sua corsa, perché sulla fascia destra può giocare in ogni ruolo da terzino a esterno d'attacco; imposta e copre, difende e affonda. E ora vuole diventare protagonista anche in Coppa America.