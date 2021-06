Era il 13 giugno di cinque anni fa quando l'Italia battezzava il suo Europeo targato Conte, battendo per 2-0 proprio il Belgio, una squadra assai temuta, lo stesso avversario che gli Azzurri si troveranno davanti venerdì sera. Quella sera segnarono Giaccherini e Pellè, e a blindare la difesa ci pensarono Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. L'accoppiata della Juventus ci sarà (condizioni del capitano permettendo) anche ai quarti di Euro 2020, unici due superstiti in campo di quell'Italia-Belgio. Da Lukaku a Lukaku per proseguire il sogno continentale.