Al termine della sofferta ma importantissima vittoria del Barcellona a Maiorca, con i blaugrana privi di 17 membri della rosa e imbottiti di giovani, ha parlato il direttore sportivo del club blaugrana Mateu Alemany. Inevitabile una domanda sulla trattativa che sta tenendo banco in questi giorni, quella che potrebbe portare - secondo una precisa richiesta di Xavi - Alvaro Morata al Camp Nou.



LE PAROLE - Dalla Juventus, come è noto, non è ancora arrivata un'apertura, poiché il club bianconero deve prima trovare un sostituto. E anche da Barcellona, per bocca proprio di Alemany, sembra arrivare una frenata: strategia o verità? "Morata? Xavi mi ha chiesto Ferran Torres e ha avuto il regalo che voleva", ha detto Alemany, dribblando la domanda sull'attaccante bianconero.