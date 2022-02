1









"Sarà Paulo Dybala il sostituto di Dembelé". Lo riporta il quotidiano catalano Sport, che sottolinea come la situazione relativa alla Joya stia facendo particolarmente gola al Barcellona, che si libererà del francese a fine anno, in particolare del suo ingaggio.



DYBALA PRONTO A FIRMARE - Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo, Dybala è pronto a firmare per il Barcellona. Al terzo tentativo, insomma, i blaugrana ce l'avrebbero fatta: dopo due sondaggi negli scorsi anni - l'incompatibilità con Messi era evidente - andati in fumo, stavolta Paulo potrebbe raggiungere il campionato spagnolo e salutare la Juventus per sempre. VOGLIA DI ANDARE VIA - Per Sport, Dybala ha voglia di salutare la Serie A per le tensioni create in seguito al rinnovo di contratto che sarà rivisitato. A Torino è atteso in questi giorni Jorge Antun per fare il punto con la società: Dybala è stato posizionato al centro del progetto a inizio stagione, ma frizioni e problematiche legate alla figura del procuratore hanno portato l'argentino più lontano da una firma con la Juventus. Anche l'Inter - racconta Sport - è sul giocatore, ma Barcellona potrebbe essere una buona soluzioni, senza "tradimenti" di ogni sorta.



LA SITUAZIONE - Secondo quanto raccolto da IlBianconero.com, la partita per il rinnovo di Dybala è invece apertissima. La Juve si presenterà con una proposta diversa, molto probabilmente. Ma non alla voce ingaggio come recitavano le prime indiscrezioni. No, da quel punto di vista Paulo verrà chiamato ad accettare una proposta simile a quella di ottobre, da 8 milioni netti o poco meno più bonus. Alla voce commissioni potrebbe esserci una differenza sostanziale: la Juve è pronta a tagliare, chiedendo all'entourage dell'argentino di rinunciare ad almeno 4-5 milioni di euro, così da poter confermare la proposta diretta al giocatore.