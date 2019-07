Che succede con De Ligt? E' la domanda che si pone Sport, noto quotidiano vicino alle questioni del Barcellona, che spiega come il fenomeno dell'Ajax sia conteso tra i catalani e la Juventus, con i bianconeri in pole. Il Barça, però, non è spacciato, anzi. Secondo il quotidiano, De Ligt è tornato in Olanda per cominciare il ritiro con il club che "si sta mostrando molto intransigente e che non accetta l'offerta della Juventus. La ritiene inaccettabile. La Juve offre solo 50 milioni, senza bonus per il giocatore. Il motivo è che la Juventus ha tolto dai 75 milioni richiesti la commissione per Raiola. Ecco perché, nonostante l'accordo con De Ligt, l'accordo con si chiude". Ma non solo, Sport dà per sicura anche la motivazione dell'affare: "De Ligt, grazie alla tassazione italiana, potrà ricevere circa 10 milioni di euro di ingaggio dalla Juventus, mentre al Barcellona non potrebbe ricevere tale importo". E ancora non finisce qui: "E' l'opposto di ciò che accade a Barcellona. Precisamente - secondo il giornale - l'Ajax, che rifiuta di vendere De ligt alla Juventus, ha invece già un accordo con Barcellona per il suo trasferimento. Da 75 milioni di euro".



Intanto, proprio in Olanda, spuntano diverse nuove maglie di De Ligt: bianconere della Juve, con il n.4 sulle spalle. E i suoi social si riempiono di juventini e di messaggi: "Ti aspettiamo a Torino".