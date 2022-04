1









Dopo aver conquistato 3 punti fondamentali nell'ultima uscita di campionato contro il Cagliari, ora la Juve è determinata a difendere il quarto posto dall'assalto della Roma di Mourinho che, sembra essere l'unica minaccia per l'obiettivo della Veccghia Signora. Il prossimo avversario sarà il Bologna dell'assente Mihajlovic, più che mai motivato e determinato a ripagare la fiducia del proprio mister che sta lottando ancora contro la brutta malattia che lo colpì nel 2019. Quella contro gli emiliani sarà anche una gara che fà ravvivare molti ricordi, data la vasta quantità di giocatori che hanno militato per entrambi i club in passato.



Da Baggio fino al più recente Giaccherini,nella Gallery di seguito una carrellata di nomi.