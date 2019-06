Emil Audero, Alberto Cerri, Stefano Sturaro ed ora Riccardo Orsolini. Il mercato in uscita della Juventus si arricchisce di un nuovo nome destinato a generare un’importante plusvalenza. L’esterno destro di Ascoli Piceno ha vissuto una stagione straordinaria con la maglia del Bologna, rivelandosi determinante per la salvezza dei rossoblù con 10 gol e 6 assist in 37 presenze. Numeri che hanno indotto il club di Joey Saputo ad investire su di lui e ad acquistarne il cartellino. La Juve avrebbe modo di intascare 15 milioni di euro importantissimi per le proprie finanze. ENTRATE – Negli ultimi anni, la crescita della Vecchia Signora è apparsa lampante grazie agli acquisti straordinari messi a segno in rapida sequenza. Da Carlos Tevez a Fernando Llorente, da Paulo Dybala a Mario Mandzukic, da Gonzalo Higuain a Cristiano Ronaldo: tanti i nomi portati a Torino nel corso di questo straordinario ciclo vincente. Ma ogni cosa ha un suo costo e lo stesso discorso vale per i grandi calciatori. Così la Juventus ha avuto la bravura di spendere bene e con oculatezza, costruendosi comunque sempre un tesoretto da investire sul mercato o per dare tregua alle finanze. La più grande plusvalenza si chiama Paul Pogba, con i 120 milioni sborsati dal Manchester United per acquistarlo. Negli ultimi anni invece si è fatta leva sui giovani talenti. Basti pensare che nella stagione 2017/18 nelle casse bianconere sono entrati 145 milioni, 93 dei quali provenienti dalle plusvalenze. Insomma, la Juve costruisce le proprie fortune a piccoli passi. Il vero interrogativo riguarda piuttosto il prossimo futuro, senza grandi nomi tra i giovani con cui ottenere plusvalenze nell’immediato. Un problema a cui la società campione d'Italia dovrà prestare attenzione.