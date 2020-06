1









Giornata calda, caldissima in casa Juventus, e non solo per il clima estivo. Domani la squadra di Sarri sarà chiamata a dare continuità ai risultati positivi in un campo storicamente difficile come quello del Genoa, il Marassi, nel frattempo la società pianifica la formazione del futuro.



In un primo momento si era arenata, poi si è sbloccata con un’impennata verso il traguardo finale, infine l’ufficialità. Oggi lo scambio Arthur-Pjanic si è trasformato finalmente in realtà, dopo che entrambi i giocatori hanno sostenuto le visite mediche, ieri al J|Medical. Un affare dal peso specifico importante, voluto fortemente dai club anche per questioni di bilancio, che verrà chiuso domani con un segno più marcato in grassetto di 41,8 milioni di euro. Ma attenzione, la giornata di mercato della Juve non si è fermata, per così dire, a questa super operazione. Chiellini, Buffon, Muratore e Mavididi, ecco le ultime, intensissime, 24 ore bianconere.



