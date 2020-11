"Qualificazione raggiunta. Vincere non è mai scontato e la partita di oggi ne è la dimostrazione!", dice Chiellini. "Partita non facile ma abbiamo ottenuto quello che volevamo. Vittoria e qualificazione agli ottavi di Champions", risponde Bentancur. Il messaggio tra chi è stato in campo e chi ha visto la gara da fuori è molto simile. Questa Juve non ha convinto, pur vincendo in extremis e volando agli ottavi di Champions League con due giornate d'anticipo.



