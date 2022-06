Sembra essersi accesa finalmente la luce nella giornata di ieri, con i bianconeri che avrebbero incassato il tanto atteso si da parte di Angel Di Maria, il quale avrebbe dato la sua piena disponibilità a raggiungere Torino nei prossimi giorni. Il Fideo sarà dunque il secondo colpo in entrata dopo quello messo a segno per Paul Pogba che ora, inevitabilmente costringeranno i dirigenti della Continassa a vendere per fare cassa e garantire una certa liquidità.



CHI VA - I nomi dei possibili partenti sono tanti e tutti molto appetibili in chiave economica. Da Ramsey a Rabiot, fino ai brasiliani Arthur e Alex Sandro la lista sembra essere molto lunga e la Juve potrebbe ricavarne un gruzzoletto anche di 80 milioni di euro, se a questi ci aggiungiamo anche le posizioni in bilico di Rovella, Luca Pellegrini e Rolando Mandragora. Nella Gallery di seguito andiamo a vedere tutte le situazioni nel dettaglio.