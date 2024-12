L’estate di mercato della Juventus è stata frenetica e ha dato vita ad una rivoluzione necessaria. Cambia il progetto tecnico, cambia anche la rosa e cambiano le caratteristiche a disposizione. Ecco, a quel punto, l’idea proiettata verso l’inverno era quella di una sessione per riprendere il fiato, magari puntellare e niente più. Tante cose da fare e tante cose fatte.necessaria. Cambia il progetto tecnico, cambia anche la rosa e cambiano le caratteristiche a disposizione. Ecco,

E invece no, tante cose da fare è il mantra anche per la sessione di mercato di gennaio. I crociati di Cabal e Bremer hanno fatto risuonare forte la campanella delle emergenze e la catena di infortuni ha sottolineato quanto sia corta la coperta. Prima di intervenire sul mercato in entrata, però, la Juventus deve vendere, trovare il colpo in uscita che possa finanziare i nuovi acquisti.



Juventus, chi può partire a gennaio

ARTHUR - Il nome in cima alla lista è quello di Arthur. Da settimane, ormai, l’entourage è al lavoro per trovare una destinazione gradita al calciatore che, già in estate, ha rifiutato destinazioni che non comprendessero i 5 top campionati europei. Operazione che molto difficilmente sarà di cessione a titolo definitivo, ma permetterebbe di liberarsi di parte del pesante ingaggio del centrocampista. Betis Siviglia e Valencia le ultime squadre segnalate come pronte ad inserirsi nella corsa.

GIOVANI SACRIFICI - Sbrigata la questione Arthur, sarà un mercato fatto di ascolto e di offerte che devono essere ritenute congrue per potersi sedere al tavolo delle trattative. Questo vale sicuramente per Nicolò Fagioli, che è il primo indiziato ad essere la grande uscita che può finanziare il mercato. È ai margini del progetto tecnico, ha mercato all’estero e può portare nelle casse bianconere una cifra che si aggira intorno i 20 milioni. Attenzione, poi, a Samuel Mbangula. Da debuttante si è messo in mostra con due reti in campionato, la volontà delle parti sarebbe quella di proseguire insieme ma, come detto, in casa di offerta congrua può partire.

I BRASILIANI - Le voci di mercato, particolarmente rumorose in queste ultime settimane che ci avvicinano a gennaio, parlano di Danilo e Douglas Luiz. Il difensore ha chiuso ogni porta al mercato, visto che con la sua eventuale uscita la Juventus si ritroverebbe ancora più corta in difesa. Insomma, nonostante l’interessamento del Napoli, trovare un incastro sembra piuttosto complicato. Discorso simile per l'ex Aston Villa: vuole restare e non ricalcare la parabola di una meteora ma, soprattutto, chi può offrire una cifra congrua dopo una prima parte di stagione passata per la maggior parte tra panchina e infermeria? Insomma, nonostante l’interessamento del, trovare un incastro sembra piuttosto complicato.e non ricalcare la parabola di una meteora ma, soprattutto, chi può offrire una cifra congrua dopo una prima parte di stagione passata per la maggior parte tra panchina e infermeria?

INTOCCABILE - Abbiamo raccontato dell’apertura della Juventus ad ascoltare offerte, la disponibilità nel caso di sedersi al tavolo delle trattative. Questo vale all’incirca per tutta la rosa, salvo eccezioni. E l’eccezione è Kenan Yildiz: il numero 10, l’uomo al centro del progetto, l’incedibile di casa bianconera.