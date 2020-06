di Andrea Menon

La nuova Juve prende forma. Due gli acquisti già (quasi) ultimati: uno ufficiale, Dejan Kulusevski, l'altro in via di definizione, Arthur Melo. Lo scambio con Miralem Pjanic è arrivato all'ok definitivo, del brasiliano e di tutte le parti in causa. Un sì che sa di chiusura, dopo la quale mancherebbero solo le proverbiali firme, attese ad ore insieme all'annuncio. E così la Juve cambia. Senza il suo regista, con Rodrigo Bentancur promosso davanti alla difesa e con una mezz'ala in più su cui fare affidamento. Tecnica, rapida, con tanta qualità.



E poi? E poi c'è Kulusevski, l'altro colpo. Un jolly da specializzare in un ruolo. Quale? Questo dipenderà dalle esigenze di Sarri, ma intanto lui ha dimostrato di essere forte da esterno, da seconda punta e da trequartista, anche se ammette si vede meglio come mezz'ala. I colpi non sono finiti, la metamorfosi non è completa, ma una forma c'è. Questa...



