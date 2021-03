8







di Nicolò Vallone

L'eliminazione agli ottavi di finale con il Porto, non esattamente il Bayern Monaco, è sicuramente un trauma per una Juventus al terzo anno di CR7, che per il secondo anno di fila esce al primo turno a eliminazione diretta contro un avversario sulla carta inferiore. E giustamente ieri abbiamo analizzato a dovere tutte le criticità bianconere, e continueremo a farlo come di consueto. Ma ora c'è da rimettere la testa sulla Serie A, alla rimonta titanica in campionato per provare ad agguantare uno scudetto sì difficilissimo, ma che ora diventa l'unico pensiero per Pirlo e i suoi uomini.



Abbiamo selezionato allora un "pokerissimo di Sì", 4 giocatori più uno che hanno ben figurato in Juve-Porto 3-2 d.t.s. e sui quali si può contare da qui a fine stagione: