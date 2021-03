4









Voltare pagina. Prima di subito. Deve essere questo l'obiettivo della Juve dopo l'eliminazione dalla Champions League. Quella doppia sfida agli ottavi con il Porto ancora brucia, per una società che aveva preso Ronaldo proprio per partire all'assalto della vittoria in Europa rappresenta un vero e proprio flop. Soprattutto se si considera che è il secondo anno consecutivo che escono subito dopo i gironi. Non è questo il momento di pensarci però, mancano ancora due mesi alla fine della stagione e ci sono ancora due obiettivi da raggiungere: per lo scudetto è sempre più complicata l'Inter è a -10 ma bisogna comunque crederci perché non è impossibile; dall'altra parte c'è la finale di Coppa Italia, un trofeo che Andrea Pirlo vuole aggiungere alla Supercoppa nel suo primo anno da allenatore. Il futuro però passa anche dalla trasferta di Cagliari, in programma domani alle 18 e verso la quale l'allenatore dovrà fare ancora una volta i conti con l'infermeria.



Sfoglia la gallery per vedere chi può recuperare e chi no per Cagliari-Juve