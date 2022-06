Come racconta Tuttosport, sul vice Vlahovic, alle spalle di Arnautovic restano Simeone, Raspadori e Muriel gli altri candidati. Non sarebbe un vice, semmai una spalla del serbo in un attacco a due, Luis Suarez, svincolato dall’Atletico e propostosi ai dirigenti bianconeri. La Juventus al momento è orientata su un altro tipo di giocatore, un’ala da impiegare in un tridente, ma se i piani dovessero cambiare potrebbe esserci un ritorno di fiamma.