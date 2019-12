La cena di gala in casa Juventus, per augurarsi buon Natale in un clima più intimo del cenone alle OGR di una settimana fa, ha chiamato a raccolta tutti i giocatori della prima squadra, con le famiglie al seguito. Non c'era, ma avrebbe comunque strappato applausi, la bellissima Michela Persico, compagna di Daniele Rugani, che per il post serata del Gran Galà del Calcio siciliano sceglie l'argento come colore principale: vestito e scollatura sono impeccabili. Ci si "accontenta" con il Natale a tinte dark, invece, della famiglia Dybala, con Paulo in camicia e gilet, ma soprattutto la bellissima Oriana Sabatini in total black: quel che non manca, però, è sempre il sorriso - ritornato su la Joya dopo la scorsa stagione in chiaroscuro. I Dybala dicono "presenti". Sceglie il nero anche Annekee Molenaar, la bellissima modella olandese e fidanzata di Matthijs de Ligt. Dopo aver strappato applausi al Pallone d'Oro, la bella Annekee si è fatta apprezzare anche ieri sera: vestito corto, ma sobrio, nero, ma comunque luminoso.



Colpisce, infine, come sempre l'eleganza della famiglia Ronaldo, con Cristiano e Georgina che duellano a colpi di moda tra loro: chi è vestito meglio? Sicuramente il fascino della spagnola resta invidiabile, con il blu del completo che non passa certo inosservato. Non passa inosservata nemmeno Ilaria D'Amico, in compagnia dei figli e di Gianluigi Buffon: serata da mamma per la giornalista Sky.



