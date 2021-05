DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS





Roberto Bettega circondato da maglie rossoblu in un Bologna-Juventus. Il tema della gara che chiuderà il campionato 2020-21 sarà la capacità dei nostri bomber di andare in gol per garantire una vittoria importante nello sprint finale. Andiamo a scoprire nel passato come gli attaccanti della Signora si sono comportati nei duelli in Emilia.



ALTOBELLI VS CUSIN



1987-88, un tentativo del centravanti bianconero sventato dal portiere di casa. Ma la vittoria è comunque della Juve e nel 3-4 finale Altobelli ha una parte, firmando la rete che chiude il primo tempo sul 2-0 a favore dei bianconeri. Spillo ha giocato questa gara solo una volta, essendo stata breve la sua permanenza a Torino. Nello Cusin, invece, ha affrontato la Juventus a Bologna ancora in due altre sfide, con un bilancio complessivo di due sconfitte e un pareggio.



INZAGHI VS PARAMATTI



Sono stati compagni di squadra nella Juventus in una stagione, quella del 2000-01, l'ultima di Inzaghi e la prima di Paramatti. Questo è un duello che si riferisce al campionato 1998-99, nel quale l'andamento abituale si capovolge: ad andare in rete è il difensore e non l'attaccante, con conseguente vittoria dei felsinei. Superpippo aveva fatto la differenza l'anno prima, firmando 2 dei 3 gol della Signora.



TREZEGUET VS BIA



É una gara molto importante quella che ha come protagonista Trezeguet nel 2000-01: con una doppietta che conferma un gran finale di stagione, David convince l'ambiente su quanto sia giusto puntare su di lui come l'attaccante titolare per gli anni a venire, una scelta decisamente azzeccata. A provare a contrastarlo è Giovanni Bia, che dopo avere incassato i 2 gol viene sostituito. Per il centrale bolognese è l'ultima sfida contro la Juve in una serie di 9 appuntamenti che lo hanno visto scendere in campo anche con Napoli, Inter, Udinese e Brescia.



DEL PIERO VS NAKATA



Il calciatore più famoso d'Italia contro la stella del Giappone del periodo. Del Piero contro Nakata ha avuto il suo apogeo in un famoso Juventus-Roma che vale un bel pezzo di scudetto 2000-01, dove entrambi sono andati in rete. Qui siamo tre anni dopo, nei 6 mesi nei quali Hidetoshi gioca a Bologna: nessuno dei due va in gol e la gara la decide un difensore, Mark Iuliano. Alex in questo stadio ha realizzato una delle sue punizioni capolavoro, nel 1998.



VUCINIC VS RAGGI



Il primo Bologna-Juventus del ciclo dei 9 scudetti vede Mirko Vucinic andare in gol, esattamente come aveva fatto all'andata e come si ripeterà anche l'anno successivo su questo campo. A duellare con il montenegrino c'è Andrea Raggi, difensore che la Juve ha ritrovato da avversario in 3 incontri di Champions con il Monaco giocati tra il 2015 e il 2017.