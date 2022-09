. No, non stiamo dando i numeri, è quello che sta succedendo in questi giorni a Milano. Nel capoluogo lombardo, infatti, sono in mostra alcuni scatti in bianco e nero del fotografo di fama internazionale Giampaolo, un evento prodotto e sponsorizzato dainsieme ad Adidas e che sta chiamando a raccolta personalità italiane e internazionali dello show business.L’ennesimo tassello di quel “” che è diventato motto del club. “Vivere avanti”, guardare al futuro. Più che motto, però, sarebbe meglio definirlo etichetta, titolo, di un processo di valorizzazione del brand Juventus; uno dei pilastri del piano triennale presentato in estate e ribadito nel Consiglio d’amministrazione di ieri.Sempre in questa direzione il tour estivo statunitense che ha visto i calciatori sdoppiarsi tra campo ed eventi mondani. E ancora gli show che precedono il fischio d’inizio delle partite all’Allianz Stadium, i djset, gli inviti e le magliette della Juve indossate negli ultimi anni da personalità di spicco dello spettacolo, una su tutte Rihanna. L’origine, poi, possiamo farla risalire al cambio di logo: una vera e propria rivoluzione per l’industria calcistica.. La Juventus è stato il primo club in Italia ad avere uno stadio di proprietà, poi ancora la prima a costruire una squadra B e quella a puntare in maniera più decisa sul calcio femminile. Precursori che “guardano avanti”. Un’azienda, perché questo la Juventus è, che corre veloce verso il futuro, anche se qualcosa stride.Sì, perché di questa propensione all’avvenire ne abbiamo segnalato le tracce evidenti fin qui: la mostra fotografica di Milano è solo l’ultimo evento in ordine cronologico. Poi l’azienda lascia spazio al campo e qui le cose cambiano.La storia recente è costellata di ritorni. Quello di, l’affondo perche è stato obiettivo per anni, nome che ormai sembrava essere scivolato indietro negli appunti degli uomini mercato. E poi ancora, tornando indietro,rispetto a quanto mostrato dai top club a livello europeo. Non è un caso che una delle maggiori critiche rivolte al tecnico livornese sia sempre stata quella di, di non essere stato al passo con i tempi. Perché il calcio non è un monolite immutabile ma, anzi, cambia continuamente e chi si ferma è perduto, o perdente. Per rimanere alla guida tecnica, uno dei nomi forti fatti in caso di esonero è quello di Antonio. Un eventuale, ennesimo, ritorno. Incastrati in un passato glorioso, dal punto di vista sportivo questa è una Juventus che fatica a “guardare avanti”, mentre il brand prova a spiccare il volo.