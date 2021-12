"​Con il successo sul Cagliari, Massimilianoha eguagliato Fabioper numero di vittorie da allenatore in Serie A (252, spareggi esclusi), ma con oltre 40 panchine in meno. Da quando allena in Serie A (2008/2009) ha vinto almeno 60 partite in più rispetto a qualsiasi altro allenatore". Un record raccontato così dalla Juventus sul proprio sito ufficiale. Ma non è l'unico dato che emerge dalla vittoria contro il Cagliari. "La Juventus ha vinto sette delle otto partite in cui ha segnato Federicoin Serie A (1N). Moiseè il più giovane attaccante con almeno tre gol all'attivo in questa Serie A. Contro il Cagliari è arrivata la vittoria numero 300 per Leonardocon la maglia della Juventus in tutte le competizioni. Il Cagliari è la vittima preferita di Federico Bernardeschi in Serie A: quattro reti in otto sfide. Quella di stasera è la prima realizzata in un match casalingo".