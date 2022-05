Siamo giunti alla conclusione di una stagione che non è stata particolarmente entusiasmante per la Juventus e per tutti i suoi tifosi che, vedono cocnludere la loro prima annata senza alcun trofeo dopo più di 10 anni. Bisognava però tenere in considerazione anche questa ipotesi, soprattutto in virtù della rivoluzione che c'è stata in estate e i numerosi infortuni che hanno condizionato le scelte di Allegri nei numerosi impegni. Ma tra giocatori indisponibili e rischi da prendersi, Max ha avuto tempo e modo di dare spazio anche a quelli che potrebbero essere i volti del futuro e che si stanno inserendo sempre di più all'interno della squadra. Quello che balza agli occhi di tutti è ovviamente Fabio Miretti, protagonista di un finale di stagione che ha stregato l'intero ambiente. Prima di lui però è stata la volta anche di altri baby talenti. Vediamo di chi si tratta nella Gallery di seguito.