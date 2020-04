C'era una volta la televisione. Già, non tutti l'hanno abbandonata in questi ultimi anni, ma sicuramente in tanti, costretti come ora alla sedentarietà, hanno avuto modo di riscoprirla.Insomma, specialmente per chi ama il calcio, il legame con la televisione, con i suoi appuntamenti fissi che ne scandivano la settimana, era qualcosa di simbiotico. Rai o Mediaset faceva una differenza relativa, c'erano i partiti di Dribbling piuttosto che di Controcampo, ma quando si prova a ricordare i personaggi del tempo, ci sono icone che prescindono dai campanilismi.E Maurizio Mosca, scomparso dieci anni fa esatti, è stato uno di quelli che vanno ricordati. Il ricordo non per forza va associato al "era meglio prima". Personalmente, ma è un giudizio di un giovane progressista, sono contento della varietà di oggi, una varietà che forse, al tempo, mi avrebbe spinto a non guardare probabilmente quegli stessi programmi.Sono contento perché sono proprio questi ricordi collettivi uniscono le persone. Così, forse anch'io tra un paio d'ore, mi sintonizzeròForse, dopo tanto tempo, schiaccerò quel tasto sul telecomando che, anni fa, anche grazie a lui ero così contento di premere."Ahhh, come gioca Del Piero", uno dei tanti slogan dell'epoca che ancora ti ripeti in testa quando solo senti qualche assonanza, o vedi su YouTube un vecchio gol dello stesso Alex. Oppure, come scordare il pendolino, con Mosca in un calderone al centro dello studio, come se fosse la Melevisione. Non serve per forza l'arte senza tempo, per restare senza tempo. E quel tocco di passato, che ancora riesumiamo, resta vivo nel ricordo.