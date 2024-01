Sarà un mercato al risparmio, niente spese folli e acquisti ponderati. In casa Juve continuano a ripeterlo come un mantra, anche solo per allontanare tutte le voci che si stanno accavallando in queste ore. Ore in cui al centro della scena resta Lazar qui le ultime -, ore in cui però si guarda con massima attenzione anche e in particolare il mercato dei giovani.Un colpo alla volta,. E l'ha fatto principalmente per il mercato dei ragazzi, che ha la possibilità di far girare tra formazione Primavera e naturalmente Next Gen. Ieri è arrivata la prima convocazione di Hasa, in totale sono stati 30 i giocatori debuttanti dalla seconda alla prima squadra. Insomma: è un percorso tracciato e già segnato da tanti momenti topici. La filiera si è dimostrata produttiva, ma alle spalle c'è un lavoro che ha permesso tale facilità di inserimento.