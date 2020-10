La stagione 2001-2002 fu gloriosa per la Juventus, anche perché la vittoria non arrivò in scioltezza, ma in maniera epica il 5 maggio 2002. E tutta la stagione era stata un'altalena di emozioni. Anche all'interno della stessa partita. Come avvenne il 14 ottobre in occasione del derby di andata contro il Torino. Al Delle Alpi la Juve di mister Lippi (tornato in panchina al posto di Ancelotti) chiude il primo tempo avanti 3-0, ma nella ripresa subisce un'incredibile rimonta sul 3 pari. A una manciata di minuti dal 90' però arriva un clamoroso match point: un calcio di rigore che Marcelo Salas però spedisce alle stelle. E il motivo si scopre ben presto: la fossettina scavata dal granata Maspero sul dischetto del rigore mentre tutti erano attorno all'arbitro.