Ronaldo, Bonucci, Cancelo, Emre Can, Perin e Favilli - età mediaDe Ligt, Ramsey, Rabiot, Buffon, Danilo, Pellegrini, Romero e Demiral - età mediaChiesa, McKennie, Arthur, Morata e Kulusevski - età mediaKean, Ihattaren, Kaio Jorge e Locatelli - età mediaQuesta è la progressivadelle sessioni di mercato in entrata della Juventus in questi quattro anni. Quelli della fine del ciclo splendente del decennio scorso, culminati conE quelli in cui la Juve ha cambiato più volte faccia per tornare al "vecchio" Allegri ma riempiendosi di giovani giocatori.Questa l'impresa, a dire il vero, non facilissima, a cui sono chiamati Agnelli, Cherubini, Allegri e Arrivabene, ciascuno con la propria responsabilità e il proprio ruolo.