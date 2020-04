Critico letterario e saggista italiano, Antonio D’Orrico parla a La Gazzetta dello Sport e non mancano i riferimenti calcistici, anche legati alla Juventus.



Conoscendo un po’ lei, invece, abbiamo l’impressione che il post-moderno di Wallace come quello di Don DeLillo non la appassionino. Eppure il viaggio nel tempo e nello spazio della palla da baseball di “Underworld” è intrigante, visto che «aveva il potere di spingere la gente a raccontare segreti inconfessabili».

«È vero, la palla del fuoricampo decisivo della storica finale delle World Series del 1954 ha fascino, anche perché il baseball è il vero sport che racconta l’America. Intendiamoci, DeLillo è un grande scrittore, ma tra lui e Roth c’è lo stesso rapporto che per me esisteva fra Del Piero e Baggio: Del Piero non è all’altezza di Baggio».