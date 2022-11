Non accenna a placarsi il caos esploso all'interno dell', dopo l'arresto con l'accusa di traffico internazionale di droga a carico del Procuratore Capo Rosario. "Qualcuno sapeva e non ha parlato", si legge sul Corriere della Sera, che sottolinea come domenica il comitato nazionale d'urgenza dell'Associazione Italiana Arbitri delibererà la decadenza del presidente della, di fatto commissariandola "per gravi violazioni del regolamento". In una seduta del consiglio, un tesserato avrebbe infatti comunicato "notizie e circostanze su D'Onofrio" (si legge dagli atti, ndr.) che il presidente della sezione avrebbe dovuto riferire al "numero uno" Alfredo, ma ciò non è mai avvenuto.