Viktor Tsygankov, centrocampista della Dynamo Kiev, ha parlato in conferenza stampa della gara con la Juventus.



COME STAI? - "Verrò valutato da altri. Il mio compito è fare bene in allenamento in modo che l'allenatore abbia le opzioni per scegliere chi far giocare. Ogni giocatore cerca di dare il massimo in campo".



ESORDIO - "Durante questo periodo ho acquisito esperienza nelle partite del campionato ucraino e nelle partite internazionali con club e nazionale. Per la Dinamo non giocare in Champions per tanti anni non va bene, la nostra squadra deve partecipare a questo torneo ogni anno. Le partite di Champions League sono sensazioni completamente diverse, la voglia di giocare e vincere quando si gioca contro i migliori allenatori, giocatori e squadre".



DIFFERENZE - "Tutti conoscono perfettamente Cristiano Ronaldo, e la sua assenza credo sia un vantaggio per noi. È un grande giocatore, campione, attaccante. Ripeto, la sua assenza è a nostro favore. Lo staff tecnico preparerà come affrontare la Juventus e il compito di noi giocatori è quello di rispettare le indicazioni. Sono sicuro che domani tutti daranno il massimo per vincere e credo che saremo in grado di farlo".



ESPERIENZA - "Non ho giocato così tanto a un livello così alto. Gioco per la Dinamo da quattro anni e in Champions League spero che d’ora in poi giocheremo sempre. Questo è un torneo completamente diverso in cui i giovani giocatori possono acquisire una straordinaria esperienza giocando contro le migliori squadre".